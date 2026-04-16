Meteo Toscana svolta improvvisa dopo il caldo | tornano il freddo e rischio neve

Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature miti e condizioni quasi estive, il meteo in Toscana si modifica improvvisamente. Le previsioni indicano un calo delle temperature e l’arrivo di aria fredda proveniente da nord. È previsto anche un aumento del rischio neve, specialmente nelle zone interne e in montagna, che potrebbe interessare alcune aree della regione. La situazione si evolve rapidamente, creando variazioni rispetto alle condizioni climatiche recenti.

FIRENZE – Il meteo in Toscana torna al centro delle previsioni dopo un weekend che si preannuncia quasi estivo su gran parte della regione. Tra il 17 e il 19 aprile l’anticiclone garantirà infatti giornate stabili, soleggiate e con temperature ben oltre la media stagionale, ma la situazione potrebbe cambiare bruscamente già dall’inizio della prossima settimana. Secondo i principali modelli meteorologici europei, da lunedì 20 aprile è attesa una decisa irruzione di aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale, con un progressivo abbassamento delle temperature su gran parte dell’Italia, compresa la Toscana. Un cambio di scenario che riporterebbe condizioni più tipiche di fine inverno che di piena primavera.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Meteo Toscana, svolta improvvisa dopo il caldo: tornano il freddo e rischio neve Notizie correlate Neve e freddo in Toscana: fiocchi imbiancano i paesi. Il meteo folle di marzoFirenze, 31 marzo 2026 – Ancora follie del meteo in questo marzo che ormai sta per finire ma che ha regalato certamente sorprese. Previsioni meteo Lombardia: tornano pioggia, freddo e neveMilano, 2 febbraio 2026 – Torna peggiorare il tempo sui cieli di Lombardia dopo la tregua dei giorni scorsi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo Italia oggi: piogge e sabbia del Sahara, poi svolta improvvisa. Le previsioni; Meteo, ultimi giorni con l’anticiclone: poi arrivano piogge e temporali; Aprile cambia rotta in modo clamoroso freddo dal 20 | rischio neve Ecco come potrebbe andare in Toscana. Meteo Italia oggi: piogge e sabbia del Sahara, poi svolta improvvisa. Le previsioniAncora maltempo in gran parte del Centro-Sud, ma nelle prossime ore si delinea un miglioramento del clima con temperature in crescita. meteo.it Fine aprile, svolta meteo improvvisa: freddo e maltempo in arrivo(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_365278 align=aligncenter width=1500] Meteo di fine Aprile[/caption] Basta con l'attesa del caldo: ... msn.com Le condizioni meteo di oggi in Toscana - giovedì 16 Aprile 2026 youtu.be/LN_Q6igZSAAsi… via @YouTube x.com Dopo giorni segnati da piogge e cieli grigi, da mercoledì 15 aprile sulla Toscana è tornato a dominare il sole, accompagnato da un deciso vento di grecale. A spiegare il quadro è il Centro Meteo Toscana, che sottolinea come il cambiamento sia legato allo s facebook