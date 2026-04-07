La settimana in Italia inizia con condizioni di tempo stabile, grazie alla presenza di un anticiclone che garantisce giornate soleggiate. Tuttavia, questa situazione cambierà rapidamente con l’arrivo di un’ondata di aria fredda, che provocherà un aumento della nuvolosità e rovesci su diverse regioni. Le previsioni indicano una fase di instabilità che durerà alcuni giorni, con temperature in calo e piogge che interesseranno varie zone del paese.

Roma - Settimana stabile solo all’inizio, poi irruzione fredda e nuova fase instabile: temperature in calo, piogge diffuse e primavera sempre più dinamica L’anticiclone continua a garantire condizioni di stabilità sull’Italia fino a giovedì, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. Le ultime proiezioni indicano infatti l’arrivo di un fronte freddo tra venerdì e il weekend, con effetti più evidenti lungo il versante adriatico e un generale calo delle temperature. Nella giornata di mercoledì 8 aprile, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato su tutto il Paese. Al Nord si registreranno solo locali addensamenti tra Triveneto ed Emilia Romagna, mentre al Centro-Sud prevarranno condizioni stabili con qualche nube lungo l’Adriatico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, svolta improvvisa: dall’anticiclone al ritorno della pioggia

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