Meteo settimana di sole con una breve parentesi fresca | poi nel lungo weekend torna il caldo

Fino a mercoledì, l’anticiclone porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla provincia, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 19°C. Dopo questa fase, si prevede una breve parentesi di temperature più fresche, seguita da un ritorno del caldo nel lungo weekend. La situazione meteorologica rimarrà stabile durante questa settimana, con giornate caratterizzate da sole e clima mite.

Fino a mercoledì l’anticiclone favorirà condizioni di stabilità e tempo soleggiato su Rimini e provincia, con clima mite e temperature massime che in città raggiungeranno i 19°C. A fare il punto sulla situazione meteo in provincia è Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com: “Giovedì un veloce fronte.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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