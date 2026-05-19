Le previsioni meteorologiche indicano un rapido aumento delle temperature nelle città italiane a causa di un fenomeno chiamato effetto pressa proveniente dal Sahara. Questo fenomeno porta masse di aria calda che si spostano verso nord, causando un incremento repentino dei valori termici. Le temperature continueranno a salire anche dopo il tramonto, senza un calo significativo. La situazione si protrarrà almeno per alcuni giorni, influenzando il clima locale e le condizioni di vita nelle aree interessate.

? Domande chiave Come influenzerà l'effetto pressa le temperature nelle città italiane?. Perché il calore non diminuirà nemmeno dopo il tramonto?. Cosa accadrà alle colture agricole a causa dell'evapotraspirazione violenta?. Come cambierà la domanda di energia elettrica nelle prossime giornate?.? In Breve L'esperto Angelo Ruggieri analizza la complessità della dinamica atmosferica in corso.. L'effetto isola di calore aumenterà il disagio nelle aree metropolitane e pianura.. L'evapotraspirazione accelerata post piogge di maggio rischia di danneggiare le colture agricole.. Il picco di domanda elettrica colpirà i consumatori per l'uso dei sistemi refrigeranti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’effetto pressa dal Sahara: ecco perché il caldo salirà bruscamente

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