Pioggia gialla a Milano | arriva il Sahara ecco perché sporca tutto

Nella giornata di lunedì 13 aprile, le auto a Milano sono state coperte da una sostanza giallastra a seguito di precipitazioni. La presenza di questa polvere sulla città è stata attribuita alla presenza di sabbia proveniente dal deserto del Sahara, che si è sollevata nell’atmosfera e ha raggiunto la zona. I veicoli e le superfici sono stati interessati da questa particolare deposizione.

Le carrozzerie e i vetri delle vetture a Milano si sono ritrovati coperti da una patina giallastra dopo le precipitazioni avvenute nella giornata di lunedì 13 aprile. Questo strato di sporco non è semplice detrito urbano, ma polvere finissima proveniente dal deserto del Sahara, trasportata verso l’Europa da una perturbazione che ha attraversato l’oceano Atlantico. L’origine atmosferica dietro lo sporco sulle auto milanesi. Il fenomeno che ha interessato la città di Milano e altre zone limitrofe ha una spiegazione legata ai movimenti dei venti stagionali. Il Sahara, essendo il più vasto deserto del mondo, fornisce oltre la metà della polvere presente nell’atmosfera terrestre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pioggia gialla a Milano: arriva il Sahara, ecco perché sporca tutto Torna la sabbia del Sahara? Pioggia ‘sporca’ nella prossima settimanaSecondo gli ultimi aggiornamenti diSkiron, Università di Atene, ripresi da IlMeteo. Leggi anche: Perché la pioggia ha sporcato così tanto le auto a Milano (c’entra il Sahara)