Meteo settimana instabile al Sud | piogge su Sicilia e Calabria da metà settimana arriva il freddo

Questa settimana al Sud Italia si presenta caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con una depressione sul Mediterraneo centrale che provoca piogge e acquazzoni sulla Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nel corso della giornata odierna, le precipitazioni sono state più intense in queste aree, mentre le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla metà settimana, con l'arrivo del freddo.

Settimana che si apre con una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale: nel corso della giornata odierna condizioni meteo instabili soprattutto al Sud Italia con piogge e acquazzoni in particolare su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Più asciutto altrove salvo fenomeni su medio adriatico e un pò di instabilità al Nord-Est. Domani, martedì, ancora nuvole piogge al Sud Italia mentre altrove i fenomeni saranno più sporadici. Gli ultimi aggiornameli del Centro meteo Italiano mostrano l’arrivo di una goccia fredda dai quadranti orientali a metà settimana. Da mercoledì temperature in calo anche di 5-7 gradi sotto media sui settori orientali e possibilità di neve a basa quota specie sul'Appennino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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