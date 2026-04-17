Le previsioni meteorologiche indicano piogge concentrate nel Nord-Est del paese, mentre al Centro-Sud si registra un aumento delle temperature, con caldo intenso. Le analisi sono state rilasciate dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, che ha rilevato le condizioni attuali e le tendenze delle prossime ore. La situazione atmosferica interessa diverse regioni e si prevede che le piogge possano influenzare alcune aree in modo significativo.

Le analisi meteorologiche prodotte dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica delineano un quadro climatico variegato per l’Italia nelle prossime settimane, con una distribuzione delle precipitazioni che vedrà il Nord-Est e le zone costiere dell’Adriatico affrontare piogge superiori alla media, mentre il resto del Paese si preparerà a temperature sensibilmente più elevate rispetto ai valori stagionali. Tra la fine di aprile e la metà di maggio, la penisola vivrà una dinamica climatica frammentata, influenzata da sistemi depressivi al Nord e regimi anticiclonici sul versante tirrenico e nelle aree meridionali. Un mosaico di precipitazioni tra instabilità settentrionale e stabilità mediterranea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Italia: piogge al Nord-Est e caldo intenso al Centro-Sud

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