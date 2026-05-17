Meteo tra grandine e tornado | arriva il primo caldo estivo

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni meteorologiche stanno portando eventi estremi come grandinate e tornado, mentre si avvicina un'ondata di caldo estivo. Le previsioni indicano un rapido aumento delle temperature grazie all'arrivo di un anticiclone proveniente dall'Africa, con i modelli che stimano la sua progressiva espansione sul territorio. Nel frattempo, si registrano fenomeni di grandine di grandi dimensioni e tornado in diverse zone, suscitando attenzione tra gli esperti di meteorologia. La domanda principale riguarda come si possano formare tornado in presenza di improvvisi sbalzi termici.

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? Domande chiave Come faranno i tornado a formarsi con questo sbalzo termico? Quando arriverà esattamente l'anticiclone africano previsto dai modelli? Dove colpiranno le temperature previste tra i 30 e i 32 gradi? Perché l'isoterma a 20 gradi segnerà l'inizio del caldo vero??? In Breve Massa d'aria polare dalla Groenlandia causa grandine e tornado in Lombardia, Veneto e Friuli. Anticiclone delle Azzorre previsto intorno al 22 maggio per primo aumento termico. Modello GFS indi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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