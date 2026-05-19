Da mercoledì, un’ondata di aria calda proveniente dall’Africa interesserà diverse regioni italiane, portando le temperature massime a raggiungere i 30°C. Le previsioni indicano un aumento delle temperature anche per le aree centrali e settentrionali, con un salto termico più rapido in alcune zone. La variazione si farà sentire soprattutto nelle ore pomeridiane, mentre le temperature minime rimarranno più stabili. Le condizioni meteo continueranno a evolversi nei prossimi giorni, con l’arrivo di questa ondata di caldo.

? Punti chiave Come cambieranno le temperature tra Centro e Nord da giovedì?. Quali zone subiranno il salto termico più brusco nelle prossime ore?. Quando arriverà l'ondata di calore nelle regioni del Sud Italia?. Cosa accadrà se l'anticiclone africano dovesse restare bloccato sulle nostre latitudini?.? In Breve Maltempo verso i Balcani martedì 19 maggio con piogge sparse in Italia.. Temperature al Sud tra 27 e 28 gradi tra mercoledì e giovedì.. Necessità di protezione solare e abbigliamento leggero da mercoledì 20 maggio.. Possibile persistenza del caldo estivo per tutta la prossima settimana.. Il maltempo freddo si sposta verso i Balcani questo martedì 19 maggio, lasciando spazio a un’improvvisa ondata di calore africano che colpirà l’Italia tra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva l’ondata africana: termometri a 30°C da mercoledì

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