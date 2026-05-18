Ondata di caldo oltre 30° Meteo cambia tutto | la data da segnare sul calendario allarme sull’Italia
Dopo giorni di temperature più basse del solito, l’Italia si trova di fronte a un’ondata di caldo che supera i 30 gradi. Le previsioni indicano un rapido aumento delle temperature sul territorio, con condizioni che si fanno più calde rispetto al periodo precedente. L’attenzione è rivolta alle variazioni climatiche che interessano la penisola, mentre le autorità monitorano eventuali effetti sulla salute e sull’ecosistema. La situazione richiede attenzione, soprattutto nelle aree più soggette a ondate di calore intenso.
Dopo giorni segnati da un clima insolitamente fresco, l’Europa si prepara a un brusco cambio di scenario. Nella settimana compresa tra l’11 e il 18 maggio gran parte del continente ha registrato temperature sotto la media stagionale, con anomalie termiche particolarmente evidenti tra Europa occidentale e centrale. Una fase anomala per il periodo, alimentata da continui afflussi di aria fredda provenienti dal Nord Atlantico. Ora però il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. Gli ultimi aggiornamenti indicano infatti l’arrivo di una fase molto più stabile e calda, favorita dal rafforzamento di un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Meteo, ondata di caldo: oltre 30 gradi nella terza decade di aprile
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Un nuovo giorno festivo in Italia”. Adesso è ufficiale: la data da segnare in rosso sul calendario
Meteo 25 aprile: sole e caldo quasi estivo sull’Italia, ma cambia tutto nei prossimi giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Un ponte della Liberazione all’insegna del bel tempo Il ponte del 25 aprile si apre con condizioni meteo decisamente...
Ondata di Caldo Africano, temperature con picchi oltre i 30°C ...Continua ? - Facebook facebook
Il Vecchio Continente ha sopportato un'ondata di calore storica con una riduzione dei ghiacciai e temperature marine record. In Gran Bretagna, Norvegia e Islanda anno più caldo di sempre. Lo rivela il rapporto Situazione europea del clima 2025 del servizio x.com
Perché sembra che l'ondata di caldo segua il confine giordano reddit
Previsioni meteo, esplode l'estate anticipata: caldo anomalo da Parigi a Milano e Roma, picchi di oltre 30°Meteo, negli ultimi giorni gran parte del continente europeo ha registrato temperature insolitamente basse per la stagione. La mappa delle anomalie termiche relative alla settimana tra l'11 ... ilmattino.it
Meteo prossimi giorni: ondata di caldo in arrivo sull'Italia?Clima ancora variabile ad inizio settimana, ma nella parte centrale la rimonta dell'alta pressione con sole e caldo diffuso. Le previsioni meteo. meteo.it