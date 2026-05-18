Ondata di caldo oltre 30° Meteo cambia tutto | la data da segnare sul calendario allarme sull’Italia

Da thesocialpost.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di temperature più basse del solito, l’Italia si trova di fronte a un’ondata di caldo che supera i 30 gradi. Le previsioni indicano un rapido aumento delle temperature sul territorio, con condizioni che si fanno più calde rispetto al periodo precedente. L’attenzione è rivolta alle variazioni climatiche che interessano la penisola, mentre le autorità monitorano eventuali effetti sulla salute e sull’ecosistema. La situazione richiede attenzione, soprattutto nelle aree più soggette a ondate di calore intenso.

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Dopo giorni segnati da un clima insolitamente fresco, l’Europa si prepara a un brusco cambio di scenario. Nella settimana compresa tra l’11 e il 18 maggio gran parte del continente ha registrato temperature sotto la media stagionale, con anomalie termiche particolarmente evidenti tra Europa occidentale e centrale. Una fase anomala per il periodo, alimentata da continui afflussi di aria fredda provenienti dal Nord Atlantico. Ora però il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. Gli ultimi aggiornamenti indicano infatti l’arrivo di una fase molto più stabile e calda, favorita dal rafforzamento di un vasto campo di alta pressione sull’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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