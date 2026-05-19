Messina sul podio di High School Game 2026 | il liceo di Patti terzo nella sfida nazionale degli studenti

Messina si colloca tra le città che hanno partecipato alla finale nazionale di High School Game 2026, il principale torneo italiano rivolto alle scuole superiori. La competizione ha visto coinvolgere oltre 400 istituti e più di 100 classi, con una selezione che ha portato le migliori scuole all’ultimo atto. Tra queste, un liceo di Patti si è distinto riuscendo a conquistare il terzo posto nella competizione. La finale si è svolta con la presenza di numerosi studenti provenienti da diverse regioni italiane.

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