Si avvicina alla conclusione la quattordicesima edizione di High School Game, il concorso nazionale rivolto agli studenti delle scuole superiori. In questa edizione sono stati coinvolti oltre 400 istituti provenienti da varie regioni del paese, rendendo la competizione una delle più vaste del suo genere. La manifestazione mira a promuovere l’impegno e la creatività tra i giovani attraverso una serie di sfide didattiche.

AGI - Entra nella fase conclusiva la XIV edizione di High School Game, il concorso didattico nazionale che quest'anno ha coinvolto oltre 400 istituti scolastici superiori da tutta Italia. Tra i suoi principali obiettivi, l’apprendimento attraverso strumenti innovativi. La finale dell'evento si terrà domenica 17 e lunedì 18 maggio a bordo della nave Cruise Barcelona di Grimaldi Lines, ormeggiata al Molo 21 del Porto di Civitavecchia. L’obiettivo è favorire l’orientamento post-diploma, promuovere la cittadinanza attiva e stimolare l’apprendimento tramite linguaggi vicini alle nuove generazioni. Il progetto si sviluppa in una serie di appuntamenti - iniziati lo scorso 16 febbraio - con quiz accessibili da smartphone e tablet, per arrivare alla selezione finale del 18 maggio in cui vengono proclamati i vincitori.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - High School Game, la maxi sfida degli studenti che cambia la scuola

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