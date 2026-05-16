Studenti messinesi in finale nazionale tra quiz formazione e orientamento | il High School Game salpa da Civitavecchia

Gli studenti messinesi sono in finale nazionale grazie a un percorso che ha coinvolto quiz, attività di formazione e orientamento. Il tutto si è concluso con la partecipazione a un evento che si è svolto a Civitavecchia, coinvolgendo giovani provenienti da diverse regioni italiane. La competizione ha visto la presenza di molte scuole e ha rappresentato un momento di confronto e crescita per gli studenti, che hanno affrontato prove e sfide legate a vari ambiti di studio.

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