In Italia, 2,4 milioni di minori vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale, con un impatto diretto sulla loro infanzia. Tra gli adolescenti più vulnerabili, oltre il 40% ha timore di non poter accedere all’università a causa delle difficoltà economiche. Questi numeri evidenziano la diffusione di diseguaglianze che interessano le giovani generazioni del Paese.

L’equità è la linea di partenza per garantire prospettive di crescita a tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese. Eppure sembra sempre di più assomigliare ad un traguardo, con un percorso ad ostacoli che lascia indietro migliaia di minori. Bambini e adolescenti che vivono in contesti fragili, costretti a fare rinunce che mettono in pericolo le loro aspirazioni. Un destino tutt’altro che immutabile, se si considera che la povertà educativa, causa di molte diseguaglianze, è influenzata a sua volta da fattori su cui le politiche pubbliche hanno le potenzialità di incidere, puntando sull’infanzia e l’adolescenza come principale patrimonio del Paese e investendo sui diritti e sulle opportunità a partire dai luoghi più marginalizzati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione sociale

