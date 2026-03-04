Infanzia a rischio | 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione sociale
In Italia, 2,4 milioni di minori vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale, con un impatto diretto sulla loro infanzia. Tra gli adolescenti più vulnerabili, oltre il 40% ha timore di non poter accedere all’università a causa delle difficoltà economiche. Questi numeri evidenziano la diffusione di diseguaglianze che interessano le giovani generazioni del Paese.
L’equità è la linea di partenza per garantire prospettive di crescita a tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese. Eppure sembra sempre di più assomigliare ad un traguardo, con un percorso ad ostacoli che lascia indietro migliaia di minori. Bambini e adolescenti che vivono in contesti fragili, costretti a fare rinunce che mettono in pericolo le loro aspirazioni. Un destino tutt’altro che immutabile, se si considera che la povertà educativa, causa di molte diseguaglianze, è influenzata a sua volta da fattori su cui le politiche pubbliche hanno le potenzialità di incidere, puntando sull’infanzia e l’adolescenza come principale patrimonio del Paese e investendo sui diritti e sulle opportunità a partire dai luoghi più marginalizzati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
