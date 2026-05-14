Strade provinciali della zona ovest firmato appalto da oltre 2,8 milioni per la manutenzione straordinaria

Da agrigentonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha firmato un contratto d’appalto per oltre 2,8 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona ovest. Gli interventi riguardano le strade che collegano i principali centri dell’Agrigentino occidentale, con l’obiettivo di migliorare lo stato della rete viaria. L’accordo prevede lavori di riparazione e messa in sicurezza delle arterie stradali interessate. La firma si inserisce in un programma volto a intervenire sulla rete provinciale della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi interventi in arrivo sulla rete viaria provinciale dell’Agrigentino occidentale. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha infatti firmato il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona ovest.Ad aggiudicarsi la gara è stata la società Isor. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, bando da 1,9 milioni per la zona centro-nordAccordo quadro annuale finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza della viabilità secondaria.

Temi più discussi: SP 95, sopralluogo per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria; Strade provinciali: affidati i lavori della Rivolese, Gatta a caccia di altri 20 milioni; Provincia di Reggio Emilia - ordinanza n. 221/2026; Criticità strutturali: al via i lavori per la messa in sicurezza della Bretella San Rocco.

strade provinciali della zonaNuovi interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona ovestIl Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà a breve nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona ovest. E stato infatti firmato il contratto d’appalto co ... grandangoloagrigento.it

strade provinciali della zonaStrade provinciali, accordo sulla gestioneLa consigliera delegata alla viabilità dell’Empolese Valdelsa, Emma Donnini (nella foto), ha presentato nel Consiglio della Città Metropolitana la proposta di approvazione dello schema di accordo tra ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web