Strade provinciali della zona ovest firmato appalto da oltre 2,8 milioni per la manutenzione straordinaria
Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha firmato un contratto d’appalto per oltre 2,8 milioni di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali nella zona ovest. Gli interventi riguardano le strade che collegano i principali centri dell’Agrigentino occidentale, con l’obiettivo di migliorare lo stato della rete viaria. L’accordo prevede lavori di riparazione e messa in sicurezza delle arterie stradali interessate. La firma si inserisce in un programma volto a intervenire sulla rete provinciale della zona.
Nuovi interventi in arrivo sulla rete viaria provinciale dell’Agrigentino occidentale. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha infatti firmato il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona ovest.Ad aggiudicarsi la gara è stata la società Isor. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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