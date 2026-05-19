Messico e UE | nuovo accordo commerciale scambi attesi a +35%

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo accordo commerciale tra il Messico e l’Unione europea prevede un aumento del 35% negli scambi tra le due parti. L’accordo elimina i dazi doganali in diversi settori produttivi, favorendo l’ingresso di merci europee in Messico e viceversa. Settori come l’automotive, l’elettronica e i prodotti alimentari sono tra i principali beneficiari delle nuove normative. La rimozione delle barriere commerciali porterà a modifiche nelle catene di approvvigionamento europee, con possibili riposizionamenti e nuove partnership.

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?? Punti chiave Quali settori produttivi beneficeranno dell'eliminazione dei dazi doganali? Come cambieranno le catene di approvvigionamento europee grazie al Messico? Quali nuove tutele ambientali e civili sono state inserite nel testo? Chi guiderà l'attuazione pratica di questo nuovo patto economico??? In Breve Visita di António Costa al Senato messicano giovedì 21 per celebrare l'intesa. Firma dell'accordo globale modernizzato prevista per il 22 maggio. Scambi bilaterali ne . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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