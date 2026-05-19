Messico e UE | nuovo accordo commerciale scambi attesi a +35%

Un nuovo accordo commerciale tra il Messico e l’Unione europea prevede un aumento del 35% negli scambi tra le due parti. L’accordo elimina i dazi doganali in diversi settori produttivi, favorendo l’ingresso di merci europee in Messico e viceversa. Settori come l’automotive, l’elettronica e i prodotti alimentari sono tra i principali beneficiari delle nuove normative. La rimozione delle barriere commerciali porterà a modifiche nelle catene di approvvigionamento europee, con possibili riposizionamenti e nuove partnership.

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