Alex Meret ha annunciato di aver intenzione di procedere legalmente contro Fabrizio Corona, che lo ha accusato pubblicamente di affermazioni ritenute infamanti. Fonti vicine al portiere hanno confermato che si tratta di una denuncia formale, motivata dalle parole dell’ex paparazzo che, secondo quanto riferito, hanno danneggiato la sua immagine. La vicenda si svolge nel contesto di un confronto tra le parti, con Meret che ha deciso di tutelare la propria reputazione attraverso un intervento legale.

Alex Meret reagisce alle accuse infamanti di Fabrizio Corona contro di lui e passa alle vie legali. Fonti vicine al calciatore fanno riferire che il calciatore denuncerà l’ex paparazzo a causa delle parole ai suoi danni. Meret querela Corona dopo le gravi accuse. Le accuse di Fabrizio Corona ai danni di Alex Meret sono gravissime e, per questo, non potevano che seguire le vie legali. Il portiere, nel servizio su Falsissimo, è stato additato come il mandante del gruppo contro Conte, al punto da richiedere proprio allo stesso Corona di intervenire. Le affermazioni non sono però supportate da alcuna prova e il calciatore non ha esitato a difendersi da queste accuse gravemente diffamanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Meret reagisce subito alle gravi accuse di Fabrizio Corona: arriva l’annuncio

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