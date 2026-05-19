Mercoledì di emozioni con Cantina Jazz al Cineclub Arsenale
Pisa 18 maggio 2026- Terzo evento dell’edizione 2026 di Cinque mercoledì di emozioni, il format che vede arte e scienza unite per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino e musica. Mercoledì 20 maggio, dalle 21,30, nella Sala Sammartino del Cineclub Arsenale la rassegna abbraccerà la pasticceria, con capisaldi della tradizione regionale confezionati della Casa del Pane e Pasticceria di Francesco Gori, accompagnati da passiti ultra-premiati di Castelvecchio, liquori d’eccellenza del Liquorificio Auser e da una sorpresa finale che emozionerà il pubblico e che sarà svelata solo al termine della serata. In scena, sul. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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