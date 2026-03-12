All' Arsenale torna la rassegna Cinque Mercoledì di emozioni di Cantina Jazz
Pisa, 12 marzo 2026 – “Cinque mercoledì di emozioni” al Cineclub Arsenale di Pisa. La seconda edizione del format che vede arte e scienza unite per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino e musica, quest’anno inviterà il pubblico a confrontarsi con cioccolati, vini aromatizzati, liquori e tante altre sorgenti di emozioni, insieme alla musica. I primi eventi sono in programma nella sala Sammartino del Cineclub Arsenale a Pisa, in via San Martino (18 marzo, 22 aprile, 20 maggio). Le serate di degustazione estive (10 giugno e 8 luglio) saranno in spiaggia a Tirrenia al Bagno degli Americani (in caso di maltempo ci si sposterà nello spazio Sammartino). 🔗 Leggi su Lanazione.it
