All’Arsenale un altro mercoledì di emozioni con Cantina Jazz

All’Arsenale si è svolto un altro mercoledì dedicato a Cantina Jazz, parte della seconda edizione della rassegna Cinque Mercoledì di Emozioni. La manifestazione combina musica e gastronomia, creando un evento che esplora le sensazioni generate dall’unione tra suoni e sapori. La serie di incontri prosegue con entusiasmo, coinvolgendo il pubblico in serate caratterizzate da musica dal vivo e degustazioni.

Prosegue col vento in poppa la seconda edizione della rassegna Cinque Mercoledì di Emozioni, dove arte e scienza si alleano per indagare le emozioni che scaturiscono dall'incontro tra suoni e sapori. Dopo il sold-out del primo evento il 18 marzo scorso, il secondo appuntamento va in scena.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate All'Arsenale torna la rassegna "Cinque Mercoledì di emozioni" di Cantina JazzPisa, 12 marzo 2026 – “Cinque mercoledì di emozioni” al Cineclub Arsenale di Pisa. All'Arsenale di Pisa torna la rassegna 'Cinque Mercoledì di emozioni'Cantina Jazz, con dolci dopocena per misurare le emozioni suscitate da vino e musica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Guida Biennale Arte Venezia 2026, Arsenale della Biennale - Venezia; I padiglioni all’Arsenale per la Biennale Arte di Venezia 2026; All’Arsenale un altro mercoledì di emozioni con Cantina Jazz; Tra cinema e fumetti, torna all'Arsenale Fumetti & Popcorn. Prima donna a rappresentare l’Italia alla Biennale Arte di Venezia, Chiara Camoni presenta all'Arsenale un “bosco” di sculture. Tutto da esplorare - facebook.com facebook Anagni, No Kings contro la riconversione dell’ex Winchester: “No all’arsenale delle guerre” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com