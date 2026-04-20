All’Arsenale un altro mercoledì di emozioni con Cantina Jazz

Da pisatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Arsenale si è svolto un altro mercoledì dedicato a Cantina Jazz, parte della seconda edizione della rassegna Cinque Mercoledì di Emozioni. La manifestazione combina musica e gastronomia, creando un evento che esplora le sensazioni generate dall’unione tra suoni e sapori. La serie di incontri prosegue con entusiasmo, coinvolgendo il pubblico in serate caratterizzate da musica dal vivo e degustazioni.

Prosegue col vento in poppa la seconda edizione della rassegna Cinque Mercoledì di Emozioni, dove arte e scienza si alleano per indagare le emozioni che scaturiscono dall'incontro tra suoni e sapori. Dopo il sold-out del primo evento il 18 marzo scorso, il secondo appuntamento va in scena.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

All'Arsenale torna la rassegna "Cinque Mercoledì di emozioni" di Cantina JazzPisa, 12 marzo 2026 – “Cinque mercoledì di emozioni” al Cineclub Arsenale di Pisa.

All'Arsenale di Pisa torna la rassegna 'Cinque Mercoledì di emozioni'Cantina Jazz, con dolci dopocena per misurare le emozioni suscitate da vino e musica.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Guida Biennale Arte Venezia 2026, Arsenale della Biennale - Venezia; I padiglioni all’Arsenale per la Biennale Arte di Venezia 2026; All’Arsenale un altro mercoledì di emozioni con Cantina Jazz; Tra cinema e fumetti, torna all'Arsenale Fumetti & Popcorn.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.