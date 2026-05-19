Il mercato dell’Inter si concentra sul rafforzamento della difesa, con due nomi che sono stati messi sul tavolo. Si tratta di due giovani difensori, Vuskovic e Araujo, con valutazioni che si aggirano intorno ai 50 milioni di euro. Oltre ai profili già noti, i dirigenti del club stanno seguendo da vicino questa pista, coinvolgendo sia giocatori giovani che un profilo di livello internazionale. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, oltre ai profili già noti, Ausilio e Baccin seguono la pista giovane che porta a Vuskovic e il top player Araujo del Barcellona. I riflettori in casa Inter sono totalmente puntati sul reparto difensivo in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Sarà una sessione caratterizzata da diversi cambiamenti di rosa, complici i molti calciatori in scadenza di contratto come Yann Sommer in porta, e Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij in difesa. Per il centrale olandese, in realtà, esiste già sul tavolo un’ offerta di prolungamento contrattuale che il giocatore sta valutando con estrema attenzione insieme al suo entourage. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, c’è da rinforzare la difesa. Spuntano due nuovi nomi da 50 milioni: Araujo e Vuskovic

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