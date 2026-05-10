Senigallia | nuovi orari per i rifiuti ecco il calendario estivo

A Senigallia sono stati annunciati nuovi orari per la raccolta dei rifiuti, con un calendario aggiornato per la stagione estiva. I turni nelle zone periferiche cambiano in alcune date specifiche, mentre nel centro e sul lungomare i giorni di ritiro subiscono variazioni rispetto al periodo precedente. La modifica degli orari e dei giorni di raccolta riguarda principalmente le aree più distanti dal centro cittadino e dalla zona balneare.

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? Punti chiave Quando cambiano esattamente i turni di raccolta per le zone periferiche?. Come variano i giorni di ritiro tra centro e lungomare?. Quali differenze riguardano la raccolta della carta nelle aree a Nord?. Cosa devono fare i residenti per evitare accumuli di rifiuti organici?.? In Breve Dal 15 giugno l'organico si aggiunge al vetro per le utenze del centro.. Settimane 1 e 3 per carta e plastica nelle aree a Nord Arceviese.. Settimane 2 e 4 per carta e plastica nelle aree a Sud Arceviese.. Lungomare: ritiro organico, vetro e carta ogni giovedì per attività non domestiche.. Dal 15 maggio al 15 settembre il piano di gestione dei rifiuti a Senigallia subisce una variazione operativa con l’introduzione del nuovo calendario estivo per il ritiro dei materiali differenziati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: nuovi orari per i rifiuti, ecco il calendario estivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Atletica veneta, ecco il calendario estivo: oltre cento appuntamenti fino a fine annoUn centinaio gli appuntamenti in programma sino a fine anno: apertura su pista l’11 aprile a Lonigo. Raccolta rifiuti, cambia il calendario: ecco tutte le novitàNuove regole per la raccolta differenziata e un momento di confronto aperto con la cittadinanza per accompagnare il cambiamento.