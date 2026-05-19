Mentre prega in chiesa le rubano la borsa ma la fuga dei tre ladri finisce presto
Nella mattina del 14 maggio, durante una funzione religiosa, una donna ha subito il furto della borsa all’interno di una chiesa. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bolsena e la polizia locale di Bagnoregio, che hanno avviato le indagini. In breve tempo, i tre uomini, cittadini sudamericani e senza fissa dimora, sono stati individuati e arrestati in flagranza di reato. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei sospettati e il recupero della refurtiva.
Furto in chiesa, nella mattinata del 14 maggio, un tempestivo e coordinato intervento dei carabinieri della stazione di Bolsena e della polizia locale di Bagnoregio ha consentito di trarre in arresto in flagranza di reato tre cittadini sudamericani, tutti senza fissa dimora, resisi responsabili. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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