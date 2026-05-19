Mentre prega in chiesa le rubano la borsa ma la fuga dei tre ladri finisce presto

Nella mattina del 14 maggio, durante una funzione religiosa, una donna ha subito il furto della borsa all’interno di una chiesa. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bolsena e la polizia locale di Bagnoregio, che hanno avviato le indagini. In breve tempo, i tre uomini, cittadini sudamericani e senza fissa dimora, sono stati individuati e arrestati in flagranza di reato. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei sospettati e il recupero della refurtiva.

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