Roma inseguimento finisce in tragedia | due morti e tre arresti dopo la fuga dei ladri

Nella periferia est di Roma, un inseguimento tra le strade si è concluso con due persone morte e tre arrestate. La fuga di alcuni ladri ha portato a un incidente in via Collatina, dove un’auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro un’altra vettura. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica.

Un inseguimento tra le strade della periferia est di Roma si è trasformato in una tragedia nella serata di domenica, quando un'auto in fuga ha invaso la corsia opposta in via Collatina, schiantandosi contro un'altra vettura. Il bilancio è pesantissimo: due morti e un ferito, mentre tre dei presunti ladri sono stati arrestati e altri tre risultano ancora ricercati. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, gli agenti avevano intimato l'alt a un'auto con a bordo tre persone sospette. Alla vista della pattuglia, i passeggeri hanno però accelerato tentando la fuga, dando il via a un inseguimento a cui si è aggiunta anche una pattuglia dei carabinieri.