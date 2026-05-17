Furto in chiesa ladri rubano le offerte dei fedeli
Nella notte tra venerdì e sabato scorso, si è verificato un furto presso la chiesa parrocchiale di San Leucio del Sannio. I ladri hanno portato via le offerte lasciate dai fedeli durante le funzioni religiose. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di denaro sottratta o se siano stati trovati segni di effrazione. La chiesa si trova nel centro del paese e i residenti sono stati informati dell’accaduto.
Furto presso la Chiesa parrocchiale di San Leucio del Sannio nella notte tra venerdì e sabato scorso. Ignoti, approfittando probabilmente di un infisso lasciato aperto, sono entrati all’interno del luogo di culto e rubato circa 40 euro delle offerte dei fedeli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato i rilievi. L’annuncio di Fico (Regione Campania): “Sbloccati fondi per il restyling dello. Ieri in Campania: sfruttamento del lavoro, sospese quattro aziende. Il Benevento. Salerno, da Ai agli incontri ravvicinati: le curiosità di questa campagna. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Rubano offerte e bestemmiano in chiesa, anatema del parroco: «Basta, c'è un limite»
Sullo stesso argomento
Ladri in chiesa a Torrevecchia Teatina: entrano dalla finestra, rubano le offerte e aprono il tabernacoloLadri nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile nella chiesa della Madonna della Libera a Torrevecchia Teatina.
Ancona, rubano offerte e bestemmiano in chiesa a Santa Maria dei Servi: ecco l?anatema del parroco contro i ladri. «Basta, c'è un limite»ANCONA Ladri senza cuore e per giunta anche accaniti bestemmiatori all’interno della chiesa.
Furto in Chiesa: i ladri portano via l'impensabile... Amara sorpresa stamani per il parroco della Chiesa Santi Angeli di Pachino che si è accorto di una doppia scomparsa. Questa notte ignoti si sono addentrati nel campetto di calcio della Chiesa e hanno facebook
Catania. Furto sventato nella notte: presi due ladri mentre smontavano i climatizzatori di una chiesaSono stati sorpresi mentre stavano smontando i motori dei climatizzatori installati all’esterno di una chiesa evangelica di Catania, probabilmente con l’obiettivo di impossessarsi delle parti in rame ... libertasicilia.it
Ladri in chiesa, spariti gli ori della MadonnaDopo Lendinara, che aveva visto ignoti ladri rubare gli ori della Madonna Nera del Pilastrello, non per la prima volta negli ultimi anni, tra l'altro, ora tocca a Fratta Polesine. Difficile non pensar ... polesine24.it