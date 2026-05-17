Furto in chiesa ladri rubano le offerte dei fedeli

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, si è verificato un furto presso la chiesa parrocchiale di San Leucio del Sannio. I ladri hanno portato via le offerte lasciate dai fedeli durante le funzioni religiose. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di denaro sottratta o se siano stati trovati segni di effrazione. La chiesa si trova nel centro del paese e i residenti sono stati informati dell’accaduto.

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