Il Como 1907 ha annunciato che il vecchio stadio Sinigaglia sarà smantellato e successivamente ricostruito in un’altra sede, dove verrà montato come struttura da utilizzare a casa. La squadra continua a mostrare iniziative insolite, oltre ai risultati in campo, confermando la sua attitudine a sorprendere.

Non si può certo dire che al Como 1907, oltre ai risultati, manchino la fantasia e la voglia di stupire. Nulla è lasciato al caso e il marketing degli uomini che fanno capo alla famiglia Hartono se ne inventano una al giorno. L'ultima riguarda lo Stadio di Como riprodotto con un puzzle 3D. E dunque, se per il nuovo Sinigaglia ci sarà ancora da aspettare, oltre ad avere rimesse a lucido il vecchio impianto, ora lo si può anche avere a casa da montare a piacere: “Porta la tua passione per il Como 1907 a un nuovo livello con il set 3D in cartone dello Stadio Sinigaglia. I pezzi sagomati e facili da assemblare ti permettono di ricrearne ogni dettaglio, rendendo il montaggio divertente e creativo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - In attesa del nuovo Stadio Sinigaglia, arriva quello vecchio da montare a casa

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