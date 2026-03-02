Stadio Franchi il cantiere riparte | di nuovo in montaggio le travi della Curva Fiesole

Il cantiere dello stadio Franchi è ripartito, con le travi della Curva Fiesole che sono state rimontate dopo lo stop tecnico e le verifiche sul disallineamento effettuate nei giorni scorsi. La ripresa dei lavori segna un'ulteriore fase di avanzamento nel progetto di ristrutturazione dell'impianto. La zona interessata è stata sottoposta a controlli prima di procedere con il nuovo montaggio.

Dopo lo stop tecnico e le verifiche sul disallineamento riscontrato nei giorni scorsi, il cantiere dello stadio torna a correre. Da domani, martedì 3 marzo, riprenderanno infatti le operazioni di montaggio delle travi metalliche che daranno forma alla nuova gradinata della Curva Fiesole dell'Artemio Franchi. A comunicarlo è Palazzo Vecchio, che parla di una ripartenza organizzata con una diversa sequenza delle lavorazioni, studiata per ottimizzare i tempi e garantire la continuità del cantiere. L’obiettivo è evitare ulteriori rallentamenti e proseguire con le opere previste, rimandando temporaneamente soltanto l’installazione della trave oggetto di modifica, senza incidere sul cronoprogramma complessivo delle carpenterie metalliche. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Stadio Franchi, iniziato il montaggio della maxi-trave in curva Fiesole / FOTO

Stadio Franchi: maxi trave montata in Curva Fiesole. La sindaca Funaro: “Momento cruciale”. FotoÈ cominciato oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle 11, il montaggio della prima delle travi che andranno a formare la struttura della nuova...

Stadio Franchi, la posa della prima maxi trave della curva Fiesole

Altri aggiornamenti su Stadio Franchi.

Temi più discussi: Stadio Franchi, trave messa e poi tolta. E adesso lo stop al montaggio per la sicurezza nel cantiere; Stadio Franchi, montata e subito smontata la seconda trave della curva Fiesole per un inconveniente tecnico; Stadio Franchi, Funaro: Smontaggio di una trave? Sicurezza prima di tutto; Franchi, il nodo della trave rimossa. Ecco cosa non ha funzionato. Verifiche sulle opere in calcestruzzo.

Stadio Franchi, riprendono le operazioni di montaggio delle travi metallicheLavori Franchi, via alla posa della maxi-trave. Burgassi: 'Siamo perfettamente nei tempi stabiliti' ... 055firenze.it

Novità sul Franchi: ecco i nuovi lavori che partiranno da domaniIl Comune di Firenze condivide alcuni aggiornamenti sui lavori di rifacimento dello Stadio Franchi, annunciando che da domani ricominceranno le operazioni di montaggio delle travi metalliche ... firenzeviola.it

Uno sguardo dal cantiere della nuova Curva #Fiesole, nello stadio Artemio Franchi di #Firenze. Si nota la costruzione in corso della struttura in cemento e acciaio che sostituirà la vecchia cavea. Video di Michele Pierguidi. #stadi #infrastrutture - facebook.com facebook

Stadio Franchi, la trave non c’entra: il problema al cemento mette in stand by la curva Fiesole (e si allungano i tempi dei lavori) x.com