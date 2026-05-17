La decisione Martedì Riccardo Gaucci presenta il Memorial e annuncia la scelta

Martedì si svolgerà una conferenza stampa al Museo del Grifo “Carlo Giulietti” durante la quale Riccardo Gaucci presenterà il terzo Memorial Luciano Gaucci e comunicherà la decisione relativa alla manifestazione. La presentazione è stata annunciata in anticipo dallo stesso Gaucci, che ha confermato l’appuntamento per il giorno stabilito. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti della decisione o sui motivi della conferenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui