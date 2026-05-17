La decisione Martedì Riccardo Gaucci presenta il Memorial e annuncia la scelta

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì si svolgerà una conferenza stampa al Museo del Grifo “Carlo Giulietti” durante la quale Riccardo Gaucci presenterà il terzo Memorial Luciano Gaucci e comunicherà la decisione relativa alla manifestazione. La presentazione è stata annunciata in anticipo dallo stesso Gaucci, che ha confermato l’appuntamento per il giorno stabilito. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti della decisione o sui motivi della conferenza.

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Sarà martedì il giorno del verdetto? Riccardo Gaucci, al Museo del Grifo “Carlo Giulietti” ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del III Memorial Luciano Gaucci. Conferenza cui interverranno naturalmente lo stesso Riccardo, Hernan Garcia Borras, Walter Alfredo Novellino, tutti insieme, oltre ad altri grandi ex grifoni come Marco Materazzi, Fabrizio Ravanelli, l’attuale grifone Ciccio Lisi, Marco Ripesi e le autorità locali. Il dirigente biancorosso nell’occasione ufficializzerà anche la sua decisione nei confronti del Perugia per la prossima stagione. Il dg Borras ha spiegato che Gaucci ha preso qualche giorno di tempo per decidere se proseguire la sua avventura con il Perugia che, ai nastri di partenza, si presenterà piuttosto ridimensionato rispetto alla passata stagione piuttosto deludente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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