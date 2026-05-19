Meloni | Stop ai calvari degli sfratti tempi più rapidi per liberare gli immobili occupati

Il governo ha annunciato l’intenzione di intervenire sui procedimenti riguardanti gli sfratti, con l’obiettivo di ridurre i tempi necessari per liberare gli immobili occupati. La proposta prevede un intervento legislativo che mira a rendere più rapidi i processi di rilascio e a contrastare le occupazioni abusive. La ministra ha dichiarato che questa misura mira a contenere i “calvari degli sfratti”, evidenziando la necessità di un intervento più efficace nel settore.

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