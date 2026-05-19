Meloni | Stop ai calvari degli sfratti tempi più rapidi per liberare gli immobili occupati
Il governo ha annunciato l’intenzione di intervenire sui procedimenti riguardanti gli sfratti, con l’obiettivo di ridurre i tempi necessari per liberare gli immobili occupati. La proposta prevede un intervento legislativo che mira a rendere più rapidi i processi di rilascio e a contrastare le occupazioni abusive. La ministra ha dichiarato che questa misura mira a contenere i “calvari degli sfratti”, evidenziando la necessità di un intervento più efficace nel settore.
«Se con il Decreto Sicurezza combattiamo le occupazioni abusive, con il disegno di legge sugli sfratti approvato di recente in Consiglio dei ministri fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo, perchè il contratto di affitto è scaduto o l’inquilino non paga il dovuto ». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato a Confedilizia in occasione dell’Assemblea annuale. Osserva la premier: «Troppo spesso, oggi, i proprietari affrontano un vero e proprio calvario per tornare in possesso del proprio immobile. E, questo, oltre ad essere ingiusto, crea un danno economico e sociale enorme. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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