Piano casa il governo approva anche il ddl sugli sgomberi | Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Piano casa, che include anche il disegno di legge sugli sgomberi. La proposta prevede procedure più rapide per gli sfratti e il rilascio degli immobili occupati illegalmente. La decisione riguarda le modalità di gestione delle procedure di sgombero, con l’obiettivo di accelerare i tempi e snellire le pratiche amministrative. La proposta ora passerà alle fasi successive di esame e approvazione.

Il Piano casa arriva in Consiglio dei ministri e porta con sé anche il dossier sgomberi. Il governo ha approvato oggi, 30 aprile, il decreto legge per la realizzazione del nuovo piano abitativo e, accanto al provvedimento principale, un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza sulle procedure di rilascio degli immobili. Non una norma inserita direttamente nel decreto casa, dunque, come pure si era ipotizzato nei giorni scorsi, ma un testo autonomo pensato per accelerare gli sfratti degli immobili occupati abusivamente. Il ddl Sgomberi. La premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm, ha presentato i due interventi come complementari.🔗 Leggi su Open.online

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