Il governo ha annunciato il rilancio del Piano Casa, con misure che prevedono procedure più veloci per gli sfratti e un’attenzione particolare agli occupanti abusivi. La proposta include interventi per accelerare il rilascio di immobili occupati e garantire risposte più rapide alle persone coinvolte in occupazioni illegali. L’obiettivo dichiarato è di gestire efficacemente la situazione abitativa, con un piano che mira a realizzare oltre 100 mila alloggi in dieci anni. Le iniziative non intendono considerare i proprietari come nemici.

Piano strutturale. oltre 100mila alloggi in 10 anni, sfratti in tempi rapidi per il rilascio di immobili occupati, risposta tempestiva alle vittime di occupazioni abusive. E soprattutto, mai più i proprietari di case dovranno essere guardati come “cittadini di serie B”. Questo il messaggio della premier Giorgia Meloni all ‘assemblea nazionale di Confedilizia, che si tiene proprio all’indomani, venti giorni fa, del Piano Casa varato dal governo. Un piano elogiato dal presidente Giorgio Spaziani Testa, che ha plaudito al combinato disposto tra le ingenti prospettive di offerta abitativa e al clima di legalità in cui tale piano si inserisce. Per questo “sosteniamo il ddl del governo” collegato al Piano Caso e all’esame del Senato, ha ribadito il presidente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni rilancia il Piano Casa: sfratti più rapidi e stretta sugli occupanti abusivi. “I proprietari non sono nemici”

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