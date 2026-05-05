Il governo ha annunciato l’avvio di una serie di sfratti per occupanti senza titolo e morosi, con l’obiettivo di favorire una maggiore disponibilità di immobili. La premier ha dichiarato che si intende tutelare i proprietari e i cittadini onesti, sottolineando come questa misura rappresenti una risposta concreta all’emergenza abitativa. La strategia, definita come una “liberazione”, mira ad ampliare l’offerta di case per le fasce più vulnerabili.

L’emergenza casa passa anche e soprattutto per una “liberazione”, termine tanto caro alla sinistra ma che nel caso del governo Meloni vie ne declinato come una nuova strategia per allargare la platea di immobili da mettere a disposizione delle fasce più deboli. Guerra aperta alle “occupazioni”, più o meno legali, morosità tollerate dai giudici comprese, che impediscono ai proprietari di tornare in possesso delle proprie abitazioni. Lo spiega la stessa premier, in una nota che mette nero su bianco gli impegni del governo sul fronte degli sfratti: “Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sfratti per occupanti e morosi, avanti tutta. Meloni: “Tuteliamo i proprietari e i cittadini onesti”

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