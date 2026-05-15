Cuore potenza e 192 centimetri di talento | Melendugno conferma il pilastro Gianfico

La Narconon Volley Melendugno ha annunciato la conferma di Lara Gianfico per la stagione 20262027. La giocatrice, alta 192 centimetri, è considerata un elemento chiave per la squadra, grazie alla sua presenza sulla rete e alla sua esperienza. La società ha espresso soddisfazione per il mantenimento di questa pedina importante nel roster, che continuerà a rappresentare un punto di riferimento nel reparto centrale. La conferma di Gianfico rappresenta un passo importante nella costruzione della squadra per la prossima stagione.

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