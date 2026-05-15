Cuore potenza e 192 centimetri di talento | Melendugno conferma il pilastro Gianfico
La Narconon Volley Melendugno ha annunciato la conferma di Lara Gianfico per la stagione 20262027. La giocatrice, alta 192 centimetri, è considerata un elemento chiave per la squadra, grazie alla sua presenza sulla rete e alla sua esperienza. La società ha espresso soddisfazione per il mantenimento di questa pedina importante nel roster, che continuerà a rappresentare un punto di riferimento nel reparto centrale. La conferma di Gianfico rappresenta un passo importante nella costruzione della squadra per la prossima stagione.
MELENDUGNO – La Narconon Volley Melendugno pone un altro tassello fondamentale per la costruzione della squadra che affronterà la stagione 20262027, annunciando con entusiasmo la conferma di Lara Gianfico.La centrale partenopea, ormai diventata una delle beniamine indiscusse della tifoseria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Il cuore oltre la rete: il grande ritorno di Polina Malik a MelendugnoMELENDUGNO – Il mondo dello sport è spesso fatto di transizioni rapide e carriere vissute con la valigia in mano, ma esistono capitoli che chiedono...
Giorgia Avenia e Melendugno: il cuore della regia batte ancora nel SalentoMELENDUGNO – Il futuro della Narconon Volley Melendugno continua a passare dalle mani sapienti di Giorgia Avenia.
Cosa vedere a Potenza, città panoramica nel cuore della BasilicataArroccata su un crinale a oltre ottocento metri d’altitudine, Potenza, tra i capoluoghi più alti d’Europa, custodisce un fascino discreto, lontano dai riflettori delle mete più celebrate, e proprio ... siviaggia.it
Difesa fragile e grande cuore. Il Potenza strappa un punto con il CrotoneIl Potenza non risolve i suoi problemi, ma torna a far punti. Contro il Crotone una difesa fragile viene compensata da un grande cuore, che consente ai rossoblu di rimontare i calabresi e pareggiare ... rainews.it