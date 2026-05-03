Giorgia Avenia e Melendugno | il cuore della regia batte ancora nel Salento

A Melendugno, nel Salento, il futuro della squadra di pallavolo Narconon Volley dipende ancora dall’impegno di una figura chiave. La gestione e le decisioni riguardanti la squadra sono al centro di questa situazione, che coinvolge direttamente la comunità locale e i membri della società sportiva. La situazione attuale si concentra sulla continuità e sulla direzione futura della squadra, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o decisioni ufficiali.