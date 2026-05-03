Giorgia Avenia e Melendugno | il cuore della regia batte ancora nel Salento
A Melendugno, nel Salento, il futuro della squadra di pallavolo Narconon Volley dipende ancora dall’impegno di una figura chiave. La gestione e le decisioni riguardanti la squadra sono al centro di questa situazione, che coinvolge direttamente la comunità locale e i membri della società sportiva. La situazione attuale si concentra sulla continuità e sulla direzione futura della squadra, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o decisioni ufficiali.
MELENDUGNO – Il futuro della Narconon Volley Melendugno continua a passare dalle mani sapienti di Giorgia Avenia. La società biancorossonera ha ufficializzato il rinnovo della sua palleggiatrice per la stagione 20262027, una mossa che non rappresenta solo una scelta tecnica di alto profilo, ma.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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