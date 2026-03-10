Meghan Markle e la piccola Lilibet in una foto speciale | l'ha scattata il principe Harry

Da fanpage.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Harry ha scattato una foto di Meghan Markle e della loro figlia Lilibet durante la giornata dedicata alle Donne. La foto mostra la famiglia insieme in un momento spontaneo e naturale, catturando un attimo di intimità e calore. La scena è stata immortalata dal marito di Meghan in un'occasione speciale, creando un ricordo che resterà nel tempo.

Il principe Harry si è improvvisato fotografo e ha immortalato e la moglie e la figlia nel giorno della festa delle Donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Meghan Markle condivide una foto privata di Harry e della figlia Lilibet. Ma qualcuno storce il nasoIl post condiviso sui social segna un momento raro e inedito per la coppia, che ha sempre tenuto i figli lontani dagli occhi del pubblico fino,...

Leggi anche: Meghan Markle non sfugge alle critiche per la foto di Lilibet con il padre Harry

Contenuti e approfondimenti su Meghan Markle

Temi più discussi: Harry e Meghan Markle, lite violenta e furiosa. Quanto c’è di vero; Meghan Markle inaspettatamente con un cappotto con mantella di Zara da meno di 200€ (da avere); Meghan Markle con la figlia Lilibet in una foto sui social scattata da Papà Sussex per la festa della donna; Netflix divorzia da Meghan Markle, gestirà il suo brand da sola: il flop della serie e i prodotti invenduti. Cosa c'è dietro.

meghan markle meghan markle e laMeghan Markle celebra la figlia Lilibet: la dolce foto scattata da Harry emoziona i fanMeghan Markle celebra la figlia Lilibet con una dolce foto scattata dal principe Harry per la Giornata della Donna. rumors.it

meghan markle meghan markle e la«Netflix divorzia da Meghan Markle, gestirà il suo brand da sola»: il flop della serie e i prodotti invenduti. Cosa c'è dietroNetflix chiude la collaborazione con Meghan Markle. Secondo quanto riferiscono diversi media statunitensi, il gigante dello streaming taglia i ponti con il brand di lifestyle della ... ilmessaggero.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.