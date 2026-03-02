Il Medio Oriente vive giorni di intensi scontri con raid israeliani sull’Iran e nel sud del Libano, mentre esplosioni si verificano in Qatar e negli Emirati Arabi. Sono stati abbattuti diversi caccia statunitensi in questa regione, dove la tensione tra le varie parti continua ad aumentare. La situazione rimane molto instabile, con conseguenze ancora da definire.

In Medio Oriente si allarga il fronte di guerra: raid israeliani sull’Iran e a sud del Libano, esplosioni in Qatar e Emirati Arabi. Abbattuti caccia americani in Kuwait. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Medio Oriente in fiamme. Colpiti i paesi arabi e caccia USA abbattuti

Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a RiadIl Medio Oriente è in fiamme dopo l’attacco congiunto israeliano-americano di questa mattina contro l’Iran.

Leggi anche: L’Europa al fianco degli Emirati Arabi Uniti: Ursula von der Leyen condanna gli attacchi, Medio Oriente in fiamme

Medio Oriente in fiamme. Colpiti i paesi arabi e caccia USA abbattuti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente.

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; L’Iran si vendica: Vi bruceremo i cuori. Il Medio oriente è in fiamme.

Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in LibanoKatz: agiamo per consentire ai cittadini iraniani di ribellarsi e rovesciare regime ''Il primo ministro Benjamin Netanyahu e io abbiamo dato istruzioni all'esercito di operare con forza contro Hezboll ... msn.com

Medio Oriente in fiamme: centinaia di morti, esplosioni e allerta in tutta la regioneAlmeno 555 persone sono state uccise in Iran nei raid congiunti condotti da Stati Uniti e Israele, che secondo la Mezzaluna Rossa hanno colpito finora 131 contee del Paese. Il bilancio segna una forte ... globalist.it

#lariachetira Il prof. Pejman Abdolmohammadi sulla situazione in Iran ed in Medio Oriente: "Iraniani hanno chiesto intervento USA. Regime ha ucciso 40mila persone in due giorni" x.com

+++ CRISI IN MEDIO ORIENTE: BENZINA ALLE STELLE +++ https://qds.it/guerra-in-medio-oriente-carburante-alle-stelle-diesel-ai-massimi-da-un-anno/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook