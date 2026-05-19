Medici in pensione senza sostituti Marradi e Palazzuolo scoperti

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marradi e Palazzuolo, due comuni italiani, si trovano senza medici di base a causa dei pensionamenti verificatisi di recente. La situazione interessa le aree del territorio dove, attualmente, non sono previsti sostituti per i professionisti che hanno cessato l’attività. La mancanza di medici di famiglia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, che stanno cercando soluzioni per garantire l’assistenza ai residenti. La questione riguarda i rischi di un calo dei servizi sanitari nelle zone interessate.

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Marradi e Palazzuolo a breve non avranno più un medico di base a causa dei pensionamenti: a rilanciare la preoccupazione per la carenza dei medici di famiglia, soprattutto in Alto Mugello, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Matteo Zoppini, che di recente ha depositato un’interrogazione in consiglio, indirizzata al presidente Eugenio Giani e all’assessora alla sanità Monia Monni. "Questi territori – commenta Zoppini - rischiano di rimanere sempre più isolati, la carenza di un medico sul territorio compromette gravemente la quotidianità dei residenti che, anche per prescrizioni, certificati o semplici consulti, sono costretti a lunghi spostamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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