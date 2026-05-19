Medici in pensione senza sostituti Marradi e Palazzuolo scoperti

A Marradi e Palazzuolo, due comuni italiani, si trovano senza medici di base a causa dei pensionamenti verificatisi di recente. La situazione interessa le aree del territorio dove, attualmente, non sono previsti sostituti per i professionisti che hanno cessato l’attività. La mancanza di medici di famiglia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, che stanno cercando soluzioni per garantire l’assistenza ai residenti. La questione riguarda i rischi di un calo dei servizi sanitari nelle zone interessate.

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Marradi e Palazzuolo a breve non avranno più un medico di base a causa dei pensionamenti: a rilanciare la preoccupazione per la carenza dei medici di famiglia, soprattutto in Alto Mugello, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Matteo Zoppini, che di recente ha depositato un’interrogazione in consiglio, indirizzata al presidente Eugenio Giani e all’assessora alla sanità Monia Monni. "Questi territori – commenta Zoppini - rischiano di rimanere sempre più isolati, la carenza di un medico sul territorio compromette gravemente la quotidianità dei residenti che, anche per prescrizioni, certificati o semplici consulti, sono costretti a lunghi spostamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Medici in pensione senza sostituti. Marradi e Palazzuolo scoperti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Palazzuolo sul Senio torna "Frazioni di Palazzuolo in musica"Domenica 12 aprile alle ore 16:00 presso la Piazza del Mercato di Misileo inizia la terza edizione della rassegna Frazioni di Palazzuolo in Musica,... Certificati anti-rimpatrio, dopo l'interdizione dei medici indagati arrivano i sostituti al reparto di Malattie infettiveL'Ausl di Ravenna ha individuato i tre sanitari che andranno a sostituire i medici del reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci... Il 13 dicembre 2007, quattro mesi dopo l'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco fu scossa dalla morte di Teresa Siciliano (55 anni), titolare della videoteca Corallo, e Bruno Gioncada (63 anni), trovati senza vita in un garage. #garlasco #ignotoX #ore14 #mattino5 x.com Un quartiere senza più medici. La titolare va in pensione a febbraio. La protesta dei 1.500 pazientiIl quartiere San Fruttuoso si trova ad affrontare l’ennesima emergenza sanitaria. La dottoressa Enrica Carla Bramati, storico medico di famiglia del quartiere, sarà a riposo dal prossimo 1° febbraio. ilgiorno.it Medici di famiglia verso la pensione: se ne andranno in 130 Non bastano le soluzioni tampone, bisogna affrontare il problema alla radiceMentre in Friuli Venezia Giulia è in corso una prima ricognizione sugli effetti della recentissima norma regionale che riapre la possibilità ai medici di famiglia in pensione di ritornare in attività ... ilgazzettino.it