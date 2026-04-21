Certificati anti-rimpatrio dopo l' interdizione dei medici indagati arrivano i sostituti al reparto di Malattie infettive

Dopo l’interdizione di tre medici del reparto di Malattie infettive, l’Ausl di Ravenna ha scelto i loro sostituti. I nuovi sanitari prenderanno servizio nel reparto del Santa Maria delle Croci, dove i medici interdettati sono stati temporaneamente esclusi dalla professione per dieci mesi. Questa decisione fa parte di un’inchiesta che riguarda i certificati anti-rimpatrio rilasciati dal personale medico coinvolto.

L'Ausl di Ravenna ha individuato i tre sanitari che andranno a sostituire i medici del reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci interdetti dalla professione per dieci mesi all'interno dell'inchiesta relativa ai certificati anti-rimpatrio. Dopo la decisione della Gip Federica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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