A Palazzuolo sul Senio torna Frazioni di Palazzuolo in musica

Domenica 12 aprile alle ore 16:00 presso la Piazza del Mercato di Misileo inizia la terza edizione della rassegna Frazioni di Palazzuolo in Musica, rassegna che ha l’obiettivo di portare allegria e buona musica in tutti gli incantevoli ambienti presenti nel paese di Palazzuolo Sul Senio.. La band è composta da 15 elementi, con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni, uniti dall’esperienza della musica d’insieme. Il repertorio spazia dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, attraversando diversi generi e proponendo brani riarrangiati in chiave moderna. Il risultato è uno spettacolo dinamico, pensato per essere accessibile e coinvolgente per pubblici di età diverse. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze: turisti americani rapinato in via Palazzuolo, arrestato un 20enneFIRENZE – La Polizia di Stato è intervenuta nella notte di giovedì 19 febbraio 2026 per la segnalazione di un furto con strappo in via Palazzuolo.

Firenze: furto con spaccata in via Palazzuolo. Rubati 200 euro dalla cassa di un ristoranteFIRENZE – Nuovo furto con spaccata, nella notte fra il 24 e il 25 marzo 2026, ai danni di un ristorante in via Palazzuolo a Firenze.

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Palazzuolo sul Senio, torna la rassegna Frazioni in musica tra concerti e valorizzazione del territorioIl primo appuntamento è in programma alle ore 16:00 in Piazza del Mercato a Misileo, dove si esibirà l’Artistation Big ... msn.com

Riapre l'Ufficio Turistico di Palazzuolo sul Senio! Dal 5 aprile siamo di nuovo operativi per accogliervi e aiutarvi a scoprire tutte le meraviglie del nostro territorio! Orari Ufficio Turistico Domenica e festivi: 10.00–12.00 | 15.00–17.00 Orari Musei 15.00–1 - facebook.com facebook