Maxi retata in centro | Conti auspica pene giuste e annuncia più forze di polizia nel prossimo futuro

In seguito a una vasta operazione anti-spaccio condotta da polizia e carabinieri nel centro di Pisa, sotto la supervisione della Procura locale, il sindaco ha espresso gratitudine agli agenti per il loro lavoro. Conti ha anche annunciato l'arrivo di più forze di polizia nel prossimo futuro, sottolineando l'impegno dell’amministrazione nel mantenere l'ordine pubblico. L'intervento ha portato all'arresto di diversi soggetti e al sequestro di sostanze stupefacenti nella zona centrale della città.

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