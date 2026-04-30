Retata antidroga della polizia | sequestrati 5 chili di stupefacenti

La polizia ha effettuato una vasta operazione antidroga, durante la quale sono stati sequestrati circa cinque chili di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato all’arresto di due uomini coinvolti nell’attività illecita. Le autorità hanno condotto controlli in diverse zone della città, identificando e fermando i sospetti trovati in possesso della droga. L’operazione rientra in un’attività di contrasto al traffico di sostanze illegali.

La polizia di Stato ha messo a punto una grossa operazione antidroga che ha portato all’arresto di due uomini. Si tratta di due cittadini stranieri, uno del 1985 e l’altro del 1998, ritenuti dagli inquirenti non semplici spacciatori ma fornitori della filiera dello spaccio locale.I fatti sono.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ostia, operazione antidroga: 12 arresti per spaccio di stupefacenti

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