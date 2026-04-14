Scacco allo spaccio | dall' alba raffica arresti in tutta la provincia e non solo

Dall’alba di oggi, martedì 14 aprile, la Polizia di Stato ha avviato l’operazione “Daku”, che ha portato all’esecuzione di 28 misure cautelari in diverse zone della provincia e oltre. Le autorità hanno condotto una serie di arresti nell’ambito di un’azione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto in diversi quartieri e aree della regione.

Dalle prime ore dell’alba di oggi, martedì 14 aprile, è in corso l’operazione “Daku” con ben ventotto misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato. L’operazione, coordinata dalla Dda di Trento, si è concentrata su un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga in provincia di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Tre mesi di indagini e un blitz ad "alto impatto": scacco allo spaccio, 14 arresti tra stazione e SpeyerOperazione "Smoke Corner": elicotteri e cinofili per smantellare la rete che riforniva anche i minorenni vicino alle scuole. Biella, scacco allo spaccio: ciclista e automobilista fermati daiI militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Biella hanno intercettato un uomo in bicicletta mentre riceveva stupefacenti da un... Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper Un re del Sud tenne in scacco la flotta britannica per due anni. Non era uno stato satellite, non era una periferia dell'Europa. Era il Regno delle Due Sicilie — e nel 1838 controllava una risorsa senza la quale le industrie di mezza Europa si fermavano. Lo zolfo - facebook.com facebook