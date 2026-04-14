Scacco allo spaccio | dall' alba raffica arresti in tutta la provincia e non solo

Da trentotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’alba di oggi, martedì 14 aprile, la Polizia di Stato ha avviato l’operazione “Daku”, che ha portato all’esecuzione di 28 misure cautelari in diverse zone della provincia e oltre. Le autorità hanno condotto una serie di arresti nell’ambito di un’azione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto in diversi quartieri e aree della regione.

Dalle prime ore dell’alba di oggi, martedì 14 aprile, è in corso l’operazione “Daku” con ben ventotto misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato. L’operazione, coordinata dalla Dda di Trento, si è concentrata su un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga in provincia di.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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