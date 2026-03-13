L' inchiesta dell’antimafia di Campobasso sul traffico illecito di rifiuti coinvolge anche l' Abruzzo | 27 indagati

L'inchiesta dell’antimafia di Campobasso sul traffico illecito di rifiuti coinvolge anche l'Abruzzo, con 27 persone indagate. L'operazione, condotta dai carabinieri del Noe di Campobasso e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato alla luce un articolato traffico illegale di rifiuti. Le indagini si sono concentrate su diverse attività sospette e operazioni di smaltimento illecito.

Ha visto coinvolta anche l'Abruzzo l'operazione su un traffico illecito di rifiuti dei carabinieri del Noe di Campobasso, nell'ambito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, denominata operazione Fort Apache. I militari hanno eseguito le notifiche di avviso conclusione indagini preliminari a carico di diciassette persone, ritenute responsabili a vario titolo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Le indagini svolte dal reparto specializzato dell’Arma hanno consentito di accertare nei confronti degli indagati, reiterate condotte finalizzate a... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Traffico illecito di rifiuti, smaltimenti anche nel Catanese: provvedimenti per 20 indagatiL'indagine della guardia di finanza ha portato all'esecuzione di 17 misure cautelari, a tre provvedimenti interdittivi e al sequestro di un'azienda...

La vicesindaca di Brindisi (FdI) è indagata in un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e BulgariaLa vicesindaca del Comune di Brindisi, Giuliana Tedesco, è indagata in un’inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e...

Tutto quello che riguarda L'inchiesta dell'antimafia di...

Argomenti discussi: Processo Memory, nuovo rinvio per udienza preliminare Roberti.

Traffico illecito di rifiuti, conclusa inchiesta Dda con 17 indagatiI Carabinieri del Noe di Campobasso hanno concluso una inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo molisano e hanno eseguito le notifiche di avviso conclusione indagini p ... ansa.it

Tragedia di Campobasso, le 3 domande chiave dell’inchiesta con 5 medici indagati: qual è l’ultima pistaCampobasso, 30 dicembre 2025 – Cinque medici in dagati, tra loro anche due medici venezuelani – omicidio colposo, lesioni personali colpose e responsabilità colposa in ambito sanitario i reati ... quotidiano.net