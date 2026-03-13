Diciassette persone sono state iscritte nel registro degli indagati in un'ampia operazione dei Carabinieri del Noe, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. L'inchiesta riguarda un traffico illecito di rifiuti provenienti da diverse regioni del Centro-Sud, gestiti illegalmente per diversi anni. L'indagine ha portato alla luce un sistema di smaltimento non autorizzato che coinvolge più soggetti.

Campobasso - Operazione dei Carabinieri del Noe coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia: rifiuti provenienti da più regioni e gestiti illegalmente per anni. Si è conclusa una complessa inchiesta sul traffico illecito di rifiuti condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Campobasso, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) del capoluogo molisano. Al termine delle indagini sono stati notificati diciassette avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altrettante persone ritenute coinvolte, a vario titolo, nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

© Abruzzo24ore.tv - Traffico illecito di rifiuti, maxi indagine antimafia: diciassette indagati nel Centro-Sud

L'inchiesta dell’antimafia di Campobasso sul traffico illecito di rifiuti coinvolge anche l'Abruzzo: 27 indagatiHa visto coinvolta anche l'Abruzzo l'operazione su un traffico illecito di rifiuti dei carabinieri del Noe di Campobasso, nell'ambito di una...

Traffico illecito di rifiuti, smaltimenti anche nel Catanese: provvedimenti per 20 indagatiL'indagine della guardia di finanza ha portato all'esecuzione di 17 misure cautelari, a tre provvedimenti interdittivi e al sequestro di un'azienda...

Traffico illecito di rifiuti, 17 indagati nell'inchiesta della DdaIndagini dei Carabinieri del Noe in Molise. Materiale anche da Puglia, Campania e Abruzzo. Accertate ripetute condotte illecite, tra il 2022 e 2024, per la gestione dei rifiuti da parte di una società ... rainews.it

Traffico illecito di rifiuti: 17 indagati in MoliseIn Molise, 17 persone indagate per traffico illecito di rifiuti provenienti anche da Puglia, Campania e Abruzzo, con un profitto stimato di 250.000 euro. trmtv.it

