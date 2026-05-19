Maxi furto in appartamento in pieno giorno cassaforte svuotata | razzia di gioielli e pietre preziose
Nella mattinata di lunedì 18, un furto si è verificato in un appartamento situato in un edificio di Contrada della Rosa, nei pressi di un castello. I malviventi, entrati in pieno giorno e a volto scoperto, hanno svuotato una cassaforte riempita di gioielli e pietre preziose. La dinamica dell’episodio ha coinvolto l’accesso rapido e senza apparenti ostacoli, mentre la stima del valore totale dei beni sottratti risulta difficile da quantificare con precisione. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Maxi furto, in pieno giorno, a volto scoperto. E’ quanto è accaduto nella mattinata di lunedì 18, in uno degli appartamenti dei palazzi che affacciano su Contrada della Rosa, a pochi passi dal Castello: i ladri hanno portato via gioielli e pietre preziose, ma la stima esatta è complessa: il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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