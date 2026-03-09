Furto in pieno giorno a Novara | rubati gioielli e contanti in una villetta

Stamattina alle 11 a Novara, ladri sono entrati in una villetta a Veveri mentre i proprietari erano assenti. I malviventi hanno rubato gioielli e contanti, lasciando l'abitazione dopo aver messo a segno il colpo. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso.

Stamattina, intorno alle 11, una villetta a Veveri è stata presa di mira da ladri mentre i proprietari erano fuori casa. Tornati dopo meno di mezz'ora, i residenti hanno scoperto che qualcuno si era introdotto nell'abitazione, portando via gioielli e contanti. Secondo alcune testimonianze, una Volkswagen di colore grigio è stata vista aggirarsi nei dintorni al momento del furto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sicurezza delle abitazioni vicine per cercare di risalire ai responsabili.