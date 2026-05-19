Maxi furto da 100mila euro nel Reatino | ai domiciliari un pregiudicato di Zagarolo
Nella zona del Reatino si è verificato un furto di circa 100mila euro, che ha portato all’arresto di un pregiudicato di Zagarolo, disposto agli arresti domiciliari. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e sono risalite fino al territorio prenestino, dove si sono concentrate le verifiche. La vicenda riguarda un episodio di grande portata, che ha coinvolto le autorità nelle attività di ricostruzione dei fatti e di identificazione del responsabile.
Le indagini su un furto di vasta portata messo a segno nel Reatino hanno condotto le Forze dell'Ordine fino al territorio prenestino. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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