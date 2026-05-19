Maxi furto da 100mila euro nel Reatino | ai domiciliari un pregiudicato di Zagarolo

Nella zona del Reatino si è verificato un furto di circa 100mila euro, che ha portato all’arresto di un pregiudicato di Zagarolo, disposto agli arresti domiciliari. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e sono risalite fino al territorio prenestino, dove si sono concentrate le verifiche. La vicenda riguarda un episodio di grande portata, che ha coinvolto le autorità nelle attività di ricostruzione dei fatti e di identificazione del responsabile.

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