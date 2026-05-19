Mauro ha dichiarato che, secondo lui, in attacco al Milan dovrebbe rimanere solo Gimenez, mentre Leao e Pulisic sarebbero ormai vicini alla fine del loro ciclo con la squadra. Un opinionista ha commentato le caratteristiche del messicano, descrivendolo come un giocatore duro, cattivo, spigoloso e veloce. Riguardo a Rafa, ha affermato che, considerando il suo stipendio, dovrebbe garantire l’80% di partite ad alto livello.

Quando giocava lui, e soprattutto “dove” giocava lui – scelta libera: dove si casca, si casca bene -, il problema del gol non era propriamente la questione all’ordine del giorno. Quarant’anni dopo, Massimo Mauro osserva il calcio di oggi in Italia con un velo di comprensibile malinconia. Milan-Juve, per esempio, è stato un inno alla noia non solo perché ha stravinto la paura di perdere, ma anche perché si sono ritrovati di fronte due degli attacchi più problematici di tutto il torneo. Al Milan là davanti in estate sarà rivoluzione e con Mauro l’analisi inizia da un nostro sondaggio: “Da quale attaccante deve ripartire il Milan l’anno prossimo?”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Milan, davanti io terrei solo Gimenez. Leao e Pulisic a fine ciclo in rossonero"

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