Milan-Torino Gimenez torna? L’annuncio di Allegri | Leao-Pulisic? Sono cose che …

Alla vigilia di Milan-Torino, l'allenatore dei rossoneri ha parlato durante la conferenza stampa, annunciando che Gimenez potrebbe tornare in squadra. Ha anche commentato la possibilità di vedere Leao e Pulisic in campo, senza entrare nei dettagli delle scelte future. Le sue parole si sono concentrate sull'importanza della partita e sullo stato di forma dei giocatori disponibili.

"Gimenez sta bene domani sarà convocato", questo l'annuncio di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Torino. Il messicano torna quindi a disposizione dopo l'intervento chirurgico alla caviglia andato in scena a fine dicembre. Per il Diavolo una opzione in più importante in attacco. Non solo il ritorno dell'ex Feyenoord, Allegri ha parlato anche di Leao, della discussione con Pulisic (poi rientrata) dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio. Ecco le sue parole in merito: "Di solito dopo una lite c'è sempre una pace. Sono cose che succedono in una stagione, soprattutto quando contano molto i punti. In questo momento bisogna solo rimanere sereni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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