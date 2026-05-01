Milan senti Damiani! Prenderei Robert Lewandowski può essere la soluzione migliore Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fargli da spalla Rafa lo terrei!

In una recente dichiarazione, un dirigente del Milan ha espresso il suo parere sulle strategie di mercato della squadra. Ha affermato che l’acquisto di un attaccante sarebbe la mossa più efficace, indicando un nome specifico come priorità. Ha anche suggerito che alcuni giocatori attualmente in rosa potrebbero svolgere ruoli di supporto, mentre altri dovrebbero essere mantenuti in organico. La discussione riguarda principalmente le potenziali aggiunte alla rosa e le eventuali modifiche alla formazione.

Tare a Dazn: «Il Milan nel mio destino, voglio lasciare un segno. Modric? Voleva coronare il suo sogno di giocare per noi» Yildiz Juve, parla Causio: «Con Spalletti potrà avvicinarsi a Kvara e Olise! Zhegrova? Non è un giocatore su cui punterei in futuro» Infortunati Bologna, Italiano può sorridere! Jonathan Rowe è tornato ad allenarsi con il gruppo. Le ultime sui rossoblù Presidenza FIGC, Malagò stacca Abete grazie al consenso di calciatori e allenatori: le percentuali aggiornate in vista delle elezioni Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, senti Damiani! «Prenderei Robert Lewandowski, può essere la soluzione migliore. Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fargli da spalla. Rafa lo terrei!» Notizie correlate Matri: “Lewandowski lo vedrei bene al Milan. Ecco cosa farei con Leao e Pulisic”Con la qualificazione alla Champions League vicina (mancano 7 punti in 5 giornate), il Milan inizia a programmare la prossima stagione partendo dalla... Ecco perché Rafa Leao e Pulisic non funzionano! Analisi Verona-Milan 0-1Dopo due sconfitte consecutive, Verona-Milan 0-1 riporta i rossoneri alla vittoria. Approfondimenti e contenuti Damiani consiglia il Milan: Servono un paio di giocatori di personalità. Io prenderei LewaCon il ritorno in Champions che sembra molto vicino, il Milan deve pensare al futuro. E proprio sulla squadra rossonera, e su quale mercato debbano fare. tuttomercatoweb.com Damiani non ha dubbi: Milan, prendi Lewandowski. Sarebbe un bel colpo come lo è stato ModricOscar Damiani, noto agente sportivo, ha commentato così la rosa del Milan ai microfoni di Tuttosport: Questo Milan è già una buona squadra, ma da secondo-terzo posto. milannews.it